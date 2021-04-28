ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ



İsparta İl Jandarma Komutanlığınca 27 Nisan 2021 günü icra edilen operasyonlar neticesinde,

1, Antalya ilinde ikamet eden, H.S. (45), Y.A. (57), Ş.Y. (34), A.T. (43). R.I). (30). H.G. (41) ve M.N. (41) isimli şahısların, ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak üzere İsparta iline gelecekleri bilgisinin alınması üzerine. Merkez ilçe bölgesinde şüpheliler ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere buluştukları esnada toplanı (7) şüpheli şahıs suçüstü yakalanmış olup, yapılan aramada poşet içerisinde. Roma ve Bizans dönemlerine ail olduğu değerlendirilen (38) adet sikke, 7-20 cm uzunluklarında toplam (6) adet metal heykel. (9) adet metal obje ve (1) adet bakır tas ele geçirilmiştir.

2. Aynı gün Keçiborlu ilçesine, M.Ç. (49) ile Suriye uyruklu B.S. (25), M.D. (44), J.J. (53) ve M.K. (47) isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla gelecekleri bilgisinin alınması üzerine, Keçiborlu ilçesi Yağbasan mevkiinde bir araçta bulunan (4) Suriye uyruklu olmak üzere toplam (5) şüpheli şahıs yakalanmış ve araçta yapılan aramada, ceylan derisi üzerine İbranice dilinde yazılmış (1) adet Tevrat ele geçirilmiştir.

Bu olaylarda yakalanan (12) şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmış olup, (11) şüpheli şahıs gözaltına alınarak. (1) şüpheli serbest bırakılmış ve ele geçirilen toplam (55) adet tarihi esere müze müdürlüğüne

teslim edilmek üzere el konulmuştur.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





