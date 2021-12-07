ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU



Isparta İli (iclendost İlçesi Köke köyünde 05 Aralık 2021 tarihinde O.Y. isimli müştekiye ait evden 13.000₺ ve 100 Euro parasının çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.C., B..A.C . ve Z.C. isimli şüpheliler. 06 Aralık 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) Celendost İlçe J.K.lığı Asayiş timlerinin ortak çalışması sonucunda çaldıkları paralar ile birlikte saklandıkları adreste yakalanmışlardır. Şüpheliler hakkında yapılan detaylı çalışmalar sonucunda: Gelendost ilçesi Çaltı köyünde 28 Ağustos 2021 tarihinde müşteki A.Ç. isimli şahsa ait (1) adet sanayi tipi kaynak makinası, (1) adet dalgıç su pompası. (2) adel akü (1) adet lork anahtarı. (4) adet maşon boru vc muhtelif malzemeleri de çaldıkları tespit edilmiştir. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Yalvaç T tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.



Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmekledir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





