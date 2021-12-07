ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Isparta Emniyet Müdürlüğümüzün vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak için Narkotik Polisi Narkotim ekiplerimizin alanda yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda 29.11.2021 tarihinde Yedişehitler Mahallesinde Erkek kuaförüne düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda;
- 1,8 gram uyarıcı nitelikli Narkotik Madde,
- 2,15 gram Halisilojen nitelikli Narkotik Madde
- 1 adet Sentetik Ecza
- 12 adet Uyuşturucu Madde Kullanımında Faydalanılan aparat ele geçirilmiş,
Olay ile ilgili 7 şüpheli hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan 2 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılmış olup; çıkarıldıkları adli makamlarca, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.