1,8 gram uyarıcı nitelikli Narkotik Madde,

2,15 gram Halisilojen nitelikli Narkotik Madde

1 adet Sentetik Ecza

12 adet Uyuşturucu Madde Kullanımında Faydalanılan aparat ele geçirilmiş,

Isparta Emniyet Müdürlüğümüzün vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak için Narkotik Polisi Narkotim ekiplerimizin alanda yaptıkları başarılı çalışmalar sonucunda 29.11.2021 tarihinde Yedişehitler Mahallesinde Erkek kuaförüne düzenlenen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda;Ayrıca iş yerinin bodrum katının madde kullanımı için özel hazırlandığı tespit edilmiştir.Olay ile ilgili 7 şüpheli hakkındasuçundan 2 şüpheli hakkındasuçundan işlem yapılmış olup; çıkarıldıkları adli makamlarca,Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıtabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.