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Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına

Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına
ISPARTA
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METEOROLOJİK UYARI
(Isparta’da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!)
Başlama Zamanı : 07.12.2021 06:00 TSİ
 Bitiş Zamanı :08.12.2021 03:00 TSİ
 
Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah ilk saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
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