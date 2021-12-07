METEOROLOJİK UYARI

(Isparta’da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!)

Başlama Zamanı : 07.12.2021 06:00 TSİ

Bitiş Zamanı :08.12.2021 03:00 TSİ



Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah ilk saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.