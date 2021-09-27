İŞKUR’UN HİBE DESTEĞİYLE İŞİNİ KURDU

Isparta’nın Yazısöğüt Köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan 3 çocuk babası Eski Hükümlü Bekir KARAKURT, İŞKUR’dan aldığı 44.145 TL hibe desteği ile işini kurdu.Denetimli Serbestlik kapsamında tahliye edilen Bekir KARAKURT, hayvancılık yaparak geçimini sağlamak için İŞKUR’un eski hükümlülere sağladığı hibe desteğine başvurdu.İŞKUR’un Engelli ve Eski Hükümlü Projesi kapsamında gereken şartları sağlayan ve hibe desteği almaya hak kazanan Bekir KARAKURT, İŞKUR’dan aldığı 44.145 TL’lik hibe desteğiyle 3 büyük baş hayvan aldı. Aldığı hayvanların yavrulamasıyla 2 hayvanı daha oldu.İnsanın başına böyle kötü durumların gelebileceğini belirten KARAKURT; İŞKUR’dan aldığımız destekle 3 büyük baş hayvan aldık. Aldığımız hayvanların 2 yavrusu daha oldu. Hayvanlarımızın sayısı çoğalıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Eski hükümlülere böyle bir fırsatı sunan İŞKUR’a teşekkür ederim. Bu yaşa geldik devletimiz elimizden tuttu. Bu bizim için büyük bir nimettir” dedi.İŞKUR İl Müdürü Mustafa HÖKE ise verilen desteğin ardından projenin ilerleyişine bakmak amacıyla 3 yıl boyunca denetleme yaptıklarını ifade etti.