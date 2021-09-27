27 Eylül 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ISPARTA HABER okuyucuları için derledik.
Kovid-19 aşısında 4 yan etki
İngiltere Sağlık Bakanlığı, aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 yan etkiyi açıkladı. Enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomlarının görüldüğünü duyuran Bakanlık, yüksek ateşin ise yan etki değil Kovid-19 belirtisi olduğunu aktardı.
Almanya'da seçimi SPD kazandı
Dünyanın sonucunu heyecanla beklediği Almanya genel seçimin kazananı, oyların yüzde 25,7'sini alan Sosyal Demokrat Parti oldu. Merkel'in partisi Hristiyan Birlik Partisi 24,1'de kalırken, Yeşiller Partisi ise, tarihi rekorunu kırarak yüzde 14,8 oy aldı.
Aday İlhan Kesici
Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalından yaptığı yayında, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adaynın İlhan Kesici olduğunu iddia etti.
İkinci S-400 paketi açıklaması
Amerikan CBS (SİBİES) televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci S-400 paketini alacaklarını söyleyerek, ABD'nin terö örgütü PKK/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini belirtti.
Atama başvuruları başladı
15 bin öğretmen atamasının alım başvurularının bugün başladığı ve 8 Ekim'de biteceği açıklandı. 2 bin 175 kontenjanla en fazla sınıf öğretmeni alınacak.
Prim borcu olanlar dikkat
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu. Prim ve borç yapılandırmasında son gün ise 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.
Aslan ve Kanarya haftayı kayıpsız geçti
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de deplasmanda Hayatspor'u aynı skorla geçti.