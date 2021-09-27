27 Eylül 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeler

okuyucuları için derledik.

Kovid-19 aşısında 4 yan etki

Almanya'da seçimi SPD kazandı

Aday İlhan Kesici

İkinci S-400 paketi açıklaması

Atama başvuruları başladı

Prim borcu olanlar dikkat

Aslan ve Kanarya haftayı kayıpsız geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığı, aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 yan etkiyi açıkladı. Enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomlarının görüldüğünü duyuran Bakanlık, yüksek ateşin ise yan etki değil Kovid-19 belirtisi olduğunu aktardı.Dünyanın sonucunu heyecanla beklediği Almanya genel seçimin kazananı, oyların yüzde 25,7'sini alan Sosyal Demokrat Parti oldu. Merkel'in partisi Hristiyan Birlik Partisi 24,1'de kalırken, Yeşiller Partisi ise, tarihi rekorunu kırarak yüzde 14,8 oy aldı.Gazeteci Can Ataklı, YouTube kanalından yaptığı yayında, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adaynın İlhan Kesici olduğunu iddia etti.Amerikan CBS (SİBİES) televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci S-400 paketini alacaklarını söyleyerek, ABD'nin terö örgütü PKK/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini belirtti.15 bin öğretmen atamasının alım başvurularının bugün başladığı ve 8 Ekim'de biteceği açıklandı. 2 bin 175 kontenjanla en fazla sınıf öğretmeni alınacak.Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu. Prim ve borç yapılandırmasında son gün ise 30 Eylül 2021 olarak belirlendi.Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe de deplasmanda Hayatspor'u aynı skorla geçti.