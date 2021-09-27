Eğitim şehri Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdürecek olan öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleşmeye başlamasıyla birlikte Vali Ömer Seymenoğlu, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’le ilimizdeki Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdürecek olan öğrenciler, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalacakları yurtlara yerleşmeye başladılar.İl merkezindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 6 yurdu ziyaret eden Vali Seymenoğlu yurtta kalacak öğrenci sayıları ve kurum tarafından öğrencilere verilecek hizmetler hakkında İl Müdürü Gevrek’ten bilgi aldı.Yurt kayıtları için işlem yapan öğrencilerle ve aileleriyle de sohbet eden Vali Seymenoğlu, farklı illerden gelerek çocuklarını yurtlara teslim eden ailelere müsterih olmalarını, eğitim hayatlarını sürdürmek için ilimize gelen öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı 2021 - 2022 yılı eğitim - öğretim yılının hayırlı olması dileyen Vali Seymenoğlu öğrencilere başarılı bir eğitim- öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tüm yurtların girişlerinde oluşturulan noktalarda öğrenciler karşılanarak yurt hizmetleri hakkında bilgi veriliyor.Veliler ve öğrenciler ise sıcak karşılamadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.