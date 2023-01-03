Zamlı memur ve emekli maaşları belli oldu

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber memur ve emeklilerin yeni zamlı maaşları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, emeklinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.



(Kesin maaşlar Refah payı eklendikten sonra belli olacak)

Refah payı hariç enflsyon rakamlarına göre; Yüzde 16,48'lik oranla en düşük memur maaşı 10 bin 606 TL'ye çıktı.

Yine refah payı hariç en düşük emekli memur maaşı 7 bin 79 TL oldu..



Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 15,40 oldu.



GÖZLER REFAH PAYINDA

Emeklilerin zam oranına bir refah payı eklenmesi gündemde. Bu konuda bir müjde beklentisi bulunuyor. Refah payı emeklilerin zam oranını artıracak. Ayrıca emeklilere yönelik bir düzenleme de taban aylıkta bekleniyor. Ek ödeme dahil 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin yükseltilmesi bekleniyor..

Eğer taban aylıkta artış yapılırsa maaşlara önce zam oranları yansıtılacak. Bu artış sonrası eğer maaş taban aylığın altında kalıyorsa, ödemeler taban aylığa tamamlanacak. Ek iyileştirmeler için yasal düzenleme yapılması gerekecek. Düzenlemeler hızla Meclis'e sunularak bu aya yetiştirilebilecek.



SSK 2000 öncesi emeklinin maaşı 15,40'lık artışla 5408 TL oldu. Bağ - Kur esnafın maaşı 4844 TL oldu..

Genel Müdür 34 bin 721 TL.

Öğretmen 1/4 14 bin 299 TL.

Kaymakam 1. sınıf 32 bin 118 TL.

Başkomiser 1/3 18 bin 415 TL.

Şube Müdürü 1/4 18 bin 459 TL.

Üniversite mezunu memur 11 bin 306 TL.

Mühendis 1/4 18 bin 875 TL

Teknisyen lise mezunu 11 bin 764 TL

Profesör 1/4 30 bin 266 TL

