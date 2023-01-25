isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da iş arayanlara duyuru: 350 kişi alınacak

Isparta'da iş arayanlara duyuru: 350 kişi alınacak
ISPARTA
15 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 
                      
DUYURU METNİ
 
İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde;Toplum Yararına Program kapsamında, aşağıda belirtilen yerlerde 4,5 ay süreli 350 kişilik çalıştırılmak üzere Covid-19 salgını nedeniyle temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri konulu program düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyenkişilerbaşvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tre-şube  üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
 
Toplum Yararına Program kapsamında 307733 portal numaralı 05 Eylül 2022 – 19 Ocak 2023 tarihleri arasında çalışan katılımcıların, 06 Şubat 2023 – 22 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan programa da aşağıda belirtilen tarih aralığında  başvurularını yaparak  Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öncelikli olarak çalıştırılmaları yönünde 01 Şubat 2023 -02 Şubat 2023 tarihleri arasında liste yöntemiyle değerlendirilmesi yapılacak olup,  ayrılanların yerine yeni programa başvuran Katılımcıların TYP’nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilecektir.
 
 
Katılımcı Başvuru Tarihleri26 Ocak2023 – 30 Ocak2023
Program Başlama – Bitiş Tarihi06 Şubat 2023 – 22 Haziran 2023
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
TYP’ye katılmak için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
e)31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
şartları aranır.
 
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.
 
Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.
 
AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
 
Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.
 
Kamuoyuna önemle duyurur.
 
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLUM YARARINA PROGRAMI KONTENJAN DAĞILIM LİSTESİ
SIRA NOPORTAL NOUYGULANACAK YERKONTENJAN SAYISI
1309594ISPARTA MERKEZMerkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler191
ATABEYMerkez ve bağlı köyler4
   195
2309595YENİŞARBADEMLİMerkez 2
AKSUMerkez ve bağlı köyler3
   5
3309598KEÇİBORLUMerkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler11
4309243YALVAÇMerkez ve bağlı köyler28
5309601GÖNENMerkez ve bağlı köyler12
6309244GELENDOSTMerkez ve bağlı köyler15
7309245SENİRKENTMerkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler6
8309607ULUBORLUMerkez5
9309611ŞARKİKARAĞAÇMerkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler32
10309247EĞİRDİRMerkez ve bağlı köyler30
11309618SÜTÇÜLERMerkez ve bağlı köyler11
     
   GENEL TOPLAM350
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da iş arayanlara duyuru: 350 kişi alınacak
Benzine bu gece zam geliyor: Araç sahipleri dikkat
Trafik sigortasında ödemeler değişti Yaptırmayanlar trafikten men
OKULLAR ZAM SINIRININ ETRAFINDAN DOLAŞIYOR
Küresel ekonomi çökebilir felaket kapıda!
SİTE PARFÜMERİ 25 YILDIR ISPARTA'NIN HİZMETİNDE!
DYNOBİL ISPARTA OTO EKSPERTİZ İLE İŞİNİZİ ŞANSA BIRAKMAYIN!
Isparta'nın TSE ve HYB Onaylı Yetkili Oto Ekspertiz Noktası Pilot Garage
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
SGK'DAN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI: O İDDİALARA CEVAP
ÇEVİK GIDA'DAN ARYA BEBEK İÇİN DESTEK
ISPARTA'DA EMNİYET KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRDİ
EYT'Yİ AZ FARKLA KAÇIRANLAR İÇİN BİR İHTİMAL DAHA VAR
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor...
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
Türkiye'de mercek bulutu görüldü
Şimdi moda anatomik saç kesimi: Isparta Yüksel Hair Concept
Başvuru İŞKUR'dan yapılıyor: En az ödenecek tutar 25 bin 729 TL
EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!
Sözleşmeli personellere kadro müjdesi! TBMM'de resmen kabul edildi
​EYT SEÇİM SONRASINA KALACAK MI?
EYT DIŞINDA EN ERKEN EMEKLİLİK HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN?
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece değişiyor! Motorin ve benzin ne kadar?
ISPARTA'DA TAZE BALIK MI ARADINIZ? KAYA BALIĞA UĞRAYIN!
e-Devlet'te yeni hizmet! Artık hepsini oradan yapabileceksiniz
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

SİTE PARFÜMERİ 25 YILDIR ISPARTA'NIN HİZMETİNDE!SİTE PARFÜMERİ 25 YILDIR ISPARTA'NIN HİZMETİNDE!22 Ocak 2023
Isparta'da iş kazası: 1 kişi öldüIsparta'da iş kazası: 1 kişi öldü18 Ocak 2023
Yeni Sanayi Sitesi doğalgaza kavuştuYeni Sanayi Sitesi doğalgaza kavuştu18 Ocak 2023
EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!EYT'liler dikkat: Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın!18 Ocak 2023
Başvuru İŞKUR'dan yapılıyor: En az ödenecek tutar 25 bin 729 TLBaşvuru İŞKUR'dan yapılıyor: En az ödenecek tutar 25 bin 729 TL18 Ocak 2023
“Başkanımız sayesinde mahallelerimiz birçok hizmet aldı”“Başkanımız sayesinde mahallelerimiz birçok hizmet aldı”18 Ocak 2023
EĞİRDİR’DE KAPALI DURAKLAR HİZMETE GİRDEĞİRDİR’DE KAPALI DURAKLAR HİZMETE GİRD18 Ocak 2023
ÇEVİK GIDA'DAN ARYA BEBEK İÇİN DESTEKÇEVİK GIDA'DAN ARYA BEBEK İÇİN DESTEK20 Ocak 2023
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor...19 Ocak 2023
Tatlı bir sürpriz mi? Isparta Nur Pastanesi Demirköprü ŞubesiTatlı bir sürpriz mi? Isparta Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi19 Ocak 2023
Pizza İl Forno, 2023’ün ilk restoranını Isparta’da açıyor…Pizza İl Forno, 2023’ün ilk restoranını Isparta’da açıyor…19 Ocak 2023
Şimdi moda anatomik saç kesimi: Isparta Yüksel Hair ConceptŞimdi moda anatomik saç kesimi: Isparta Yüksel Hair Concept18 Ocak 2023
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİGÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ20 Ocak 2023
Türkiye'de mercek bulutu görüldüTürkiye'de mercek bulutu görüldü19 Ocak 2023
ISPARTA'DA EMNİYET KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRDİISPARTA'DA EMNİYET KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRDİ20 Ocak 2023
ISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA DEFTERDARLIĞINDAN ÖNEMLİ DUYURU20 Ocak 2023
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYONISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON19 Ocak 2023
Isparta Valisi Keçeci Mahallesi ZiyaretiIsparta Valisi Keçeci Mahallesi Ziyareti19 Ocak 2023
SGK'DAN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI: O İDDİALARA CEVAPSGK'DAN MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI: O İDDİALARA CEVAP20 Ocak 2023
SMA HASTASI HAFİZE ARYA BEBEK İÇİN KAMPANYALAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYORSMA HASTASI HAFİZE ARYA BEBEK İÇİN KAMPANYALAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR20 Ocak 2023