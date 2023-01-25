Katılımcı Başvuru Tarihleri 26 Ocak2023 – 30 Ocak2023 Program Başlama – Bitiş Tarihi 06 Şubat 2023 – 22 Haziran 2023

ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLUM YARARINA PROGRAMI KONTENJAN DAĞILIM LİSTESİ SIRA NO PORTAL NO UYGULANACAK YER KONTENJAN SAYISI 1 309594 ISPARTA MERKEZ Merkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler 191 ATABEY Merkez ve bağlı köyler 4 195 2 309595 YENİŞARBADEMLİ Merkez 2 AKSU Merkez ve bağlı köyler 3 5 3 309598 KEÇİBORLU Merkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler 11 4 309243 YALVAÇ Merkez ve bağlı köyler 28 5 309601 GÖNEN Merkez ve bağlı köyler 12 6 309244 GELENDOST Merkez ve bağlı köyler 15 7 309245 SENİRKENT Merkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler 6 8 309607 ULUBORLU Merkez 5 9 309611 ŞARKİKARAĞAÇ Merkez ve merkeze bağlı kasaba, köyler 32 10 309247 EĞİRDİR Merkez ve bağlı köyler 30 11 309618 SÜTÇÜLER Merkez ve bağlı köyler 11 GENEL TOPLAM 350

DUYURU METNİİl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde;Toplum Yararına Program kapsamında, aşağıda belirtilen yerlerdeçalıştırılmak üzere Covid-19 salgını nedeniyle temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri konulu program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyenkişilerbaşvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tre-şube üzerinden başvuru yapabileceklerdir.Toplum Yararına Program kapsamında 307733 portal numaralı 05 Eylül 2022 – 19 Ocak 2023 tarihleri arasında çalışan katılımcıların, 06 Şubat 2023 – 22 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan programa da aşağıda belirtilen tarih aralığında başvurularını yaparak Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öncelikli olarak çalıştırılmaları yönünde 01 Şubat 2023 -02 Şubat 2023 tarihleri arasında liste yöntemiyle değerlendirilmesi yapılacak olup, ayrılanların yerine yeni programa başvuran Katılımcıların TYP’nin konusuna uygun yaş, cinsiyet ve diğer nitelikleri bulunanlar arasından programın uygulanacağı yere en yakın bölgeden seçilecektir.TYP’ye katılmak için;a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Emekli ve malul aylığı almamak,d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),e)31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,şartları aranır.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.Kamuoyuna önemle duyurur.