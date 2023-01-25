ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR MESAJI



İslam âlemi olarak, halkımız arasında “üç aylar” diye isimlendirilen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regâib Kandilini idrak ediyoruz.



Recep Ayına ulaşmanın, Regaib Kandiline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Cenâb-ı Allah’a hamd ü senalar olsun.

Regaib Kandili ile başlayan, Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir.



Regaib, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir.



Bu mukaddes gece, kendimizi gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatıdır.



Regaib Kandilinin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak bir ibadet şuuru içinde toplum olarak birbirimize kenetlenip, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz.



Bu duygu ve düşüncelerle Regaib Kandili ile üç ayların hemşehrilerime ve İslam Alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor, Cenâb-ı Hakkın, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek kılmasını, Ramazan’a kavuşturmasını diliyorum.