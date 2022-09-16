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ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT! İŞKUR'DAN DUYURU

ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT! İŞKUR'DAN DUYURU
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2022 13:14
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ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ
İl Müdürlüğümüz ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında, 5 ay süreli 75 kişilik  çalıştırılmak üzere Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlığa bağlı yurtların ihtiyaçlarının giderilmesi ve öğrencilerin barınma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere program düzenlenecektir.
 
Programa katılmak isteyen kişiler  İl Müdürlüğümüze gelmeden,  başvuru tarihleri arasında  e-Devlet, ALO 170 ve  www.iskur.gov.tr e-şube  üzerinden başvuru yapabileceklerdir.  
 
Program Portal Numarası 308217
Katılımcı Başvuru Tarihleri16 - 20 Eylül 2022
Noter Çekiliş Tarihi- Saati23 Eylül 2022 –  09:00-17:00
Noter  Çekiliş YeriIsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 6 Mart Kapalı Spor Salonu   - ISPARTA
Başvuru Yapılabilecek YerlerIsparta Merkez (63), Uluborlu (2), Şarkikaraağaç (1), Yalvaç (2), Keçiborlu (2), Eğirdir (5)
Program Başlama – Bitiş Tarihi01 Ekim 2022 – 28 Şubat 2023
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI
TYP’ye katılmak için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Emekli ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),
e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
şartları aranır.
 
  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.
 
            Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.
 
AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (8.250,53 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
 
Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.
 
     Kamuoyuna önemle duyurur.
                                
  ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
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