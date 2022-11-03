Sosyal Medya siteleri üzerinden, telefon çekilişinden telefon kazandıklarını söyleyerek müştekilerden gümrük vergisi bedeli ve tekrar para göndermeleri halinde telefonu göndereceklerini söyleyerek yüklü miktarda para talep ederek müştekileri dolandırdıkları tespit edilmiştir.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; vatandaşları telefon çekilişi adı altında yaklaşık 500.000 TL dolandırdıkları tespit edilen şüpheli F.E. ve T.A. isimli şahıslar 25.10.2022 günü yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış, 26.10.2022 günü şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuşlardır.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.
Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ