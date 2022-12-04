İmalat Sanayi ve Ekoturizme Faizsiz Kredi Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘İmalat Sanayi Destek Programı (Mikro ve Küçük İşletmeler)’ ve ‘Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı’nı başlattı. Programlar kapsamında toplam 60 milyon TL tutarında Faizsiz Kredi Desteği verilecek. Desteklere son başvuru tarihi 20 Ocak 2023Programla TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan; İmalat sanayi işletmelerinin rekabet edebilirliği ile yenilikçilik potansiyelinin sürdürülebilir bir şekilde güçlendirilmesi ve kıyı şeridine sıkışmış olan turizm faaliyetlerinin tüm bölgeye yaygınlaştırılması, kıyı şeridinde yer alan turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve çevreye duyarlı turizm modelinin bölgede yayılması hedefleniyor.Sağlanacak desteklerle ilgili Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Aydın Baruş, ITSO Başkanı Metin Çelik, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.Toplantıdaki konuşmasında BAKA yönetim kurulu olarak imalat sanayinin desteklenmesi ve bölge için alternatif turizm çeşitlerinden biri olan ekoturizmin geliştirilmesi amacıyla böyle bir destek kararı aldıklarını belirten Vali Baruş “Destek programımız genelde mikro ve küçük işletme düzeyinde finansman sıkıntısı çeken ve bu finansmana ulaşırken de aşırı bir yükle karşılaşmak istemeyen işletmecilerimiz için cazip bir program. İmalat sanayi destek programından özellikle teknolojik alanda yenilik yapmak isteyen, bir atılım yapmak isteyen küçük işletmelerimiz istifade ederse üretim şartlarını daha iyileştirmiş olurlar. Ayrıca proje hazırlama deneyimi de yaşayacakları için hem Kalkınma Ajansımızla yakından çalışma imkanı bulurlar hem de diğer üretmiş oldukları ürünlerin pazarlanması, dış ticarete konu edilmesi noktasında da gerek Ajansımızın gerekse Ticaret ve Sanayi Odamızın sağlamış olduğu teknik destekten de yararlanma imkanı bulurlar diye düşünüyorum. Sizlerin de bildiği gibi Isparta doğal çevresi, tabii kaynaklarıyla gerçekten ekoturizme çok müsait bir il. Ekoturizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve turizm aktivitelerinin on iki aya yayılması noktasında bizim de çabalarımız var. Bu noktada çevreci turizm diyebileceğimiz çevre yani çevre ile bütünleşik turizm diyebileceğimiz eko turizmin ilimizde atılım yapması ve sadece yaz ayları ve kış aylarında değil, bahar aylarında da bu turizm aktivitelerinin hızlanması, hizmet sektörümüze de önemli katkı sağlayacaktır. Bu programlar ilimiz için, bölgemiz için hayırlı olsun” diye konuştu.Toplantıda BAKA Genel Sekreteri Güler ise destek programıyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirerek katılımcıları bilgilendirdi.