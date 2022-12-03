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ADIYAMAN ÇİĞKÖFTECİSİ AYHAN USTA ISPARTA MEYDAN AVM'DE AÇILIYOR
ADIYAMAN ÇİĞKÖFTECİSİ AYHAN USTA ISPARTA MEYDAN AVM'DE AÇILIYOR
Ayhan Usta başladığı çiğköfte yolculuğuna Isparta'nın buluşma noktası Meydan AVM'de devam ediyor.
ISPARTA
Tarih:
03.12.2022 15:01
G.Tarihi:
03.12.2022 19:26
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Adıyaman Çiğköftecisi Ayhan Usta faaliyetlerine 2009 yılnda başladı.
Merkezi Antalya olmak üzere 16 il 38 ilçede Franchise distribütörlük ve şubeleriyle hizmet veriyor.
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