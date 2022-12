3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Isparta’da Belediyesi Kültür Merkezinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Programa Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, aileler ve öğrenciler katıldı.Program, tüm engelliler adına Sidre Mahalle Muhtarı Hacer İnci Özbey tarafından yapılan konuşmayla başladı. Özbey, Türkiye nüfusunun yüzde on ikisini engellilerin oluşturduğunu belirterek kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Özbey; “Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanmış olan Dünya Engellilik Raporuna göre dünyada 1 milyardan fazla engelli yaşamakta. Bu da dünyanın yüzde 15'ini temsil ediyor. Ülkemizde yaklaşık yüzde 12 civarında yaklaşık 9 milyon engelli yaşamaktadır. Şehrimizde engellilerin hayatlarını kolaylaştıran, önümüzdeki engelleri aşmamızda yanımızda olan, bizlerin derdini kendi derdi bilen, her sorunumuzu çözüme kavuşturmak için çaba gösteren Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Kurum Müdürlerimize ve Engelli Birim Sorumlarımıza, engellilere gönül veren siz değerli Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Başkanlarına teşekkür eder, tüm engelli kardeşlerime ve kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen etkinliğe hassasiyet göstererek katılan başta gençler olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, devletimizin son yıllarda engellilere yönelik çok önemli uygulamaları hayata geçirdiğini belirterek, yapılan çalışmaları katılımcılar ile paylaştı. Vali Baruş; “Engelli kardeşlerimizle birlikte olmak, onların yaşam sevincini paylaşmak bizlere her zaman sevinç ve mutluluk veriyor. Sizlerin gözlerindeki umuda ve yaşam sevincine şahit olmak zorluklar karşısında mücadelemizde bizlere güç veriyor, azim kazandırıyor. Değerli Misafirler, Bireyler olarak mutluluğumuzu ve gelecek beklentilerimizi etkileyen esas unsur hayata bakış açımızdır. Hangi koşul altında olursa olsun iyimserliği ve olumlu bakış açısını korumak mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Başarı ve mutluluğun önündeki asıl engel fiziksel eksiklikler değil, insanın kendi zihninde önüne inşa ettiği suni engellerdir. İnsan toplumsal bir varlıktır, hayatın anlamı diğer insanlarla olan ilişkilerimizde gizlidir. Hayatın zorlukları karşısında hiçbir insan tek başına mücadele gücüne sahip değildir. Karşılaştığımız güçlüklerde ya ailemizin ya arkadaşımızın ya toplumun diğer bireylerinin ya da devletin yardımına ihtiyaç duyarız. Toplumdaki bireyler için birlikte yaşamayı anlamlı kılan, işte bu dayanışma ve yardımlaşma duygusudur. Aramızdaki bu yardımlaşma ve dayanışma kültürü hayata olumlu bakmamızı sağlar. Toplumdaki diğer bireylere gösterdiğimiz hürmet ve anlayış aynı zamanda kendimize olan saygı ve değeri gösterir. Birlikte hayatı paylaştığımız bazı bireyler hayat mücadelelerinde dezavantajlı duruma sahip olabilirler. Önemli olan onların karşılaştığı güçlükleri toplum olarak hep birlikte göğüslemek, bugünkü ve gelecek hayatımıza dair umudumuzu ve sevincimizi paylaşmaktır. Saygıdeğer Konuklar, Bir toplumda engellilerin sahip olduğu haklar ve imkânlar o toplumun geleceğe ilişkin bakış yönünü ve beklentilerini yansıtır. Engellilere duyduğumuz saygı ve onlara verdiğimiz değer aynı zamanda kendimize saygımızı gösterir. Engelliler için yaptıklarımızı aslında hem kendimiz için hem de toplumumuz için yaptığımızı asla unutmayalım. Biz, her ferdi ayrı bir değer taşıyan güçlü bir milletiz. Engellilerin hayata umutla bakmadığı, kendisini yalnız hissettiği bir toplumun yaşam sevinci, mutluluğu eksik kalacaktır. Engelli kardeşlerimize her an yaşama sevincini hissettirmek, ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine olan inancımızı hep birlikte paylaşmak, her alanda Türkiye’nin ileriye gitmesi için hep birlikte el ele olmak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur. Kıymetli Katılımcılar, Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılması, sosyal hayatta ve günlük yaşamda etkin olarak yer alması için hükümetlerimiz son yıllarda çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Bugün Isparta’da (610) engelli vatandaşımız özel sektörde aktif olarak çalışma hayatının içinde yer almakta, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına çok önemli katkılar sunmaktadır. Onlara iş imkânları sağlayan iş insanlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kamu kurumlarında (271) kardeşimiz engelli kadrosunda çalışarak hayatını kazanmakta, vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Diğer taraftan, bakıma muhtaç engellilerimiz için sağlanan imkânlar çerçevesinde, ilimizde (2.955) engelli vatandaşımız evde bakım hizmetinden yararlanmaktadır. Isparta’da, Devletimiz tarafından (2.533) engelli vatandaşımıza maaş bağlanarak hayat şartlarının belirli bir ölçüde iyileşmesi sağlanmıştır. İlimizde engellilere yönelik hizmet veren (4) kuruluşumuzda (393) vatandaşımıza bakım hizmeti verilmektedir. İlimizde engellilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren (6) Rehabilitasyon Merkezi’nde (1.590) kardeşimiz devletimizin sağladığı katkıyla rehabilitasyon hizmeti almaktadır. Isparta’da engelli kimlik kartı alan (9.450) vatandaşımız, ücretsiz şehir içi ulaşım ve kendilerine sağlanan diğer sosyal haklardan istifade etmektedir. İlimizdeki engelli kardeşlerimizin eğitim imkânlarından yararlanması için devletimizin her türlü imkânı seferber edilmiş durumdadır. Engelli Öğrencilerimize özel eğitim veren (14) Kurumda (2.589) öğrencimiz özel eğitim almakta, (216) öğretmenimiz bu eğitim faaliyetlerinde çalışmaktadır.(350) engelli öğrencimiz ve ailesi eğitimlerine devam ettikleri okullarına devletimizin sağladığı imkânlarla taşınmakta, eğitim hakkından yararlanmaktadır. İŞKUR tarafından engellilerin kendi işlerini kurabilmeleri amacıyla, işyeri kurma projelerine 90.000 TL’lik destek sağlanarak ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımları ve geçimlerini temin etmeleri sağlanmaktadır .Engelli kardeşlerimize sağlanan bu imkanlar yanında, onların soysal hayata aktif olarak katılımlarını ve günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri güçlükleri aşmalarını sağlamak için yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmalar da büyük önem taşımaktadır. Engellilerin günlük sosyal ve sportif aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla belediyelerimiz tarafından açılacak sosyal yaşam merkezleri engellilerimizin toplumsal hayata katılımlarına olumlu katkılar sunacaktır. Fiziksel yönden engeli olan kardeşlerimizin kamu hizmetlerine sorunsuz bir şekilde ulaşmaları, eğitim ve sağlık haklarından kimseye ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde yararlanmaları için bu hizmetlerin verildiği binaların ve müştemilatının erişilebilir olması çok önemli bir husustur. Bu amaçla, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 2. Maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi” zorunlu kılınmıştır. İlimizde bu kapsamda yapılan çalışmalar, Valiliğimiz bünyesinde kurulan ve engelli kardeşlerimizin de üyesi olduğu “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu” nezaretinde devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, İlimizde, 30’u Kamu Binası, 7’si Özel Bina olmak üzere 37 Binaya Erişilebilirlik Sertifikası verilmiştir. Sizlerin de malumu olduğu gibi bu sayı azdır ve yetersizdir. Umuma açık hizmet veren tüm bina ve alanların engellilerin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi hepimizin üzerine düşen bir sorumluluktur. Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve özel kuruluşların kanuni olarak verilen süre içerisinde bu çalışmaları süratle tamamlamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini özellikle rica ediyorum. Unutmayalım! Engellilere verdiğimiz değer, onların gereksinimlerine gösterdiğimiz duyarlılık hem insan olmanın hem de bu ülkenin vatandaşı olmanın gereğidir. Kıymetli Konuklar, Engelli vatandaşlarımızın yaşamış oldukları sorunlarda devlet olarak, sivil toplum olarak ve bireyler olarak daima kardeşlerimizin yanında yer almak, her konuda onlara destek olarak hayata olumlu bakmalarına katkı sağlamanın hepimizin görev ve sorumluluğu olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bir gün, kendimizin de, yakınlarımızın da benzer dezavantajlara maruz kalacağımızı unutmadan empati yapmak bu duyarlılığı sürekli bir şekilde kalbimizde hissetmemizi sağlayacaktır. Sözlerime burada son verirken, tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü’nü bir kez daha tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine mutlu ve umutlu bir yaşam diliyorum. Siz değerli misafirlere en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.Konuşmaların ardından sırasıyla Karınca Zihinsel Engelliler ve İstihdam Derneği +1 Down Mehter Takımı mehteran gösterisini, Isparta Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri iki kaşık gösterisini ve Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ise gemi figürlü gösterini izleyicilerin beğenisine sundular. Gösterilerin ardından Vali Baruş programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.Vali Baruş daha sonra beraberinde Isparta Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Aramızda Engel Yok Empati” standını ziyaret ederek gözüne taktığı bantla kutuların içinde bulunan cisimleri eliyle dokunarak algılamaya çalıştı.Vali Baruş bunun yanında tekerlekli sandalyeye bindi ve hazırlanan parkurda dubaların arasından geçerek parkuru tamamladı.