Isparta'da İmaj Mutlu Mobilya, yemek odası takımları ile yemeği şölene dönüştürüyor
Yemek odaları için göz alıcı tasarım
Kaliteyi prestijle buluşturan farklı koleksiyonlarıyla yaşam alanlarına güzellik katan İmaj Mutlu Mobilya, avangart tasarımıyla dikkat çeken yemek odası takımları ile her yemeği adeta bir şölene dönüştürüyor. Evde kurulan sofraları çok daha özel ve özenli bir hale getiren tasarımlar, konforu ve zarafeti kusursuz bir uyumla bütünleştiriyor.
Yemekte ne yenildiği kadar, nerede ve nasıl yenildiği de oldukça önemli... Yemek odalarının genel atmosferi yenilen yemekten daha fazla tat almayı ve çok daha keyifli vakit geçirmeyi sağlıyor. Özenle dekore edilmiş değişiklikleri ile evdeki yemek vakitlerini çok daha keyifli bir hale getirmek mümkün.
Yemek odalarına modern dokunuşlar
Lüksü ulaşılabilir kılma hedefiyle birbirinden şık ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturan İmaj Mutlu Mobilya, yemek odası koleksiyonu ile evlerde sıklıkla vakit geçirdiğimiz bu günleri çok daha özel; yemek zamanlarını ise unutulmaz anlara dönüştürüyor. Tamamı ahşaptan üretilen koleksiyon, lake koyu yeşil rengi ve bronz ayna detaylı yüzeyleriyle yemek odalarına göz alıcı bir görünüm kazandırıyor, avangart tasarımı ve modern çizgileriyle evlere farklı bir hava katıyor.
Kusursuz işçiliği ve dayanıklılığıyla birbirinden eşsiz sofraların yıllar boyu şahidi olacak yemek odası takımıları; açılır yemek masası, altı adet sandalye, konsol ve aynadan gibi parçalardan oluşuyor. Modern şıklığı rahatlıkla buluşturan bu eşsiz koleksiyonalara Bahçelievler mh. 102. cd. No 9 (Özkanlar Kavşağı) adresinden ulaşılabiliyor.
Telefon: 0246 223 80 23