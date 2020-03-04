MÜDÜR ŞAHİN; “PROJEMİZİ BAKA DESTESLİ YAPTIK”

“PROJE VE EĞİTİM

ÇALIŞMALARIMIZ

DEVAM EDECEK”

“AMAÇ, TOPLUMA UYUMU

KOLAYLAŞTIRMAK”

Bugüne kadar toplumsal sorunların giderilmesine katkı sağlayacak bir çok projeyi tamamladıklarını ifade eden Isparta Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi; “Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak; yükümlü ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasından projelere, projelerden eğitim faaliyetlerine kadar yaptığı birçok çalışmayla toplumsal huzura katkı sunmuştur. Tüm bu çalışmaları “Bireye umut, topluma güven” sloganıyla gerçekleştiren Isparta denetimli serbestlik müdürlüğü, toplumsal sorunların giderilmesine katkı sağlayacak bir yeni projeyi daha tamamlamış oldu.Isparta denetimli serbestlik müdürlüğü devazantajlı gruplara daha iyi hizmet sunmak amacıyla kurum bünyesinde görevli Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı ve Öğretmenlere Denetimli Serbestlik tedbiri altında bulunan ve Özellikle Madde bağımlılığı sorunu yaşayan yükümlülerin toplumsal entegrasyonuna yönelik özel çalışma gerektiren eğitimler gerçekleştirmiştir. Bu eğitimler Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Teknik destek finansıyla gerçekleştirilmiştir.Eğitimler; Yükümlülerle yönelik Psikolojik Danışma, yükümlülerle Görüşme Teknikleri, Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri, Yükümlülerin problemlerine yönelik çözümlerde Bireysel ve grupla uygulama çalışmaları şeklinde gerçekleşmiştir. Denetimli Serbestlik hizmetleri yükümlülerin topluma uyum aşamasında görev alan en önemli kurum olarak yükümlüleri toplumsal sürece hazırlamak için gerekli birçok hizmet vermekle birlikte bu hizmetleri daha güncel ve daha uygulanabilir hale getirmek amacıyla birçok proje ve eğitimler de gerçekleştirmektedir.Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak, bu eğitimlerin yanı sıra yükümlülerin topluma uyumunu kolaylaştıracak Mesleki Eğitim faaliyetleri, Psiko Eğitim Programları, Seminerler, Grup Çalışmaları ve sosyal aktiviteleri gün geçtikçe arttırarak devam ettirmektedir” dedi.Haber. Yunus ÖZLER