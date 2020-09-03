31 Ağustos 2020 Pazartesi günü 12 branşta start alan Yaz Spor Okullarında Covid-19 pandemisi nedeniyle belirlenen tedbir ve önlemler uygulanıyor.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Yaz Okulları’na kayıt olmak isteyen öğrenciler ve veliler Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde kayıt yaptırmaya devam edecek. Kayıtlar Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimine yapılacak.
İL SPOR MERKEZİ YAZ SPOR OKULLARI KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYIN
İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler TIKLAYIN
BRANŞLAR VE KONTENJAN SAYILARI
ISPARTA İL SPOR MERKEZİ YAZ SPOR OKULLARI (9-18 YAŞ ARASI)
ATLETİZM - Atatürk Stadyumu 80
BADMİNTON - ŞAİK Anadolu Lisesi 20
HALTER - Işıkkent Spor Salonu 20
MASA TENİSİ - Atatürk Stadyumu 20
HENTBOL - Işıkkent Spor Salonu 20
YÜZME - Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu 120
FUTBOL - Atatürk Stadyumu 20
BASKETBOL - 6 Mart Spor Salonu - Işıkkent Spor Salonu - Halıkent Anadolu Lisesi S.S 100
BİSİKLET - İl Müdürlüğü bahçesi 20
VOLEYBOL - 6 Mart Spor Salonu 20
TENİS - Tahsin Bilginer Tenis Kortu 20
YELKEN - Eğirdir 20