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ISPARTA İL SPOR MERKEZİ YAZ SPOR OKULLARI (9-18 YAŞ ARASI)

Çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yerleştirmek amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları,İl Müdürlüğümüz koordinesinde başladı.31 Ağustos 2020 Pazartesi günü 12 branşta start alan Yaz Spor Okullarında Covid-19 pandemisi nedeniyle belirlenen tedbir ve önlemler uygulanıyor.Yaz Okulları’na kayıt olmak isteyen öğrenciler ve veliler Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde kayıt yaptırmaya devam edecek. Kayıtlar Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimine yapılacak.ATLETİZM - Atatürk Stadyumu 80BADMİNTON - ŞAİK Anadolu Lisesi 20HALTER - Işıkkent Spor Salonu 20MASA TENİSİ - Atatürk Stadyumu 20HENTBOL - Işıkkent Spor Salonu 20YÜZME - Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu 120FUTBOL - Atatürk Stadyumu 20BASKETBOL - 6 Mart Spor Salonu - Işıkkent Spor Salonu - Halıkent Anadolu Lisesi S.S 100BİSİKLET - İl Müdürlüğü bahçesi 20VOLEYBOL - 6 Mart Spor Salonu 20TENİS - Tahsin Bilginer Tenis Kortu 20YELKEN - Eğirdir 20