GÜVEN MOTOR TAMİR SERVİS VE YEDEK PARÇA

MOTOLÜX SERVİSİ GÜVEN MOTOR

Güven Motor

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da her marka ve model elektrikli bisikletlerin arızaları, Güven Motor Ümit Etçi'nin 30 yıllık deneyimi ve tecrübesiyle yapılmaktadır.Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorlarıngibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.Ayrıca Güven Motor'da, yenileme,montaj ve demontaj işlemleride yapılmaktadır.Yuki,Kuba,Arora,Asya,Volta,Ersi ve Monero markalarına servis hizmeti de sağlamaktadır.Güven Motor Kuba, Scooter, Yuki, Arora marka motosiklet servisliğine bir yeninisini daha ekledi.Artık Güven Motor, Motolux marka motosikletlerin de tamirini bakımını yapıyor, yedek parçalarını bulunduruyor.Eski sanayi mahallesi 131. cadde