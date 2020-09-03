GÜVEN MOTOR TAMİR SERVİS VE YEDEK PARÇA
Isparta'da her marka ve model elektrikli bisikletlerin arızaları, Güven Motor Ümit Etçi'nin 30 yıllık deneyimi ve tecrübesiyle yapılmaktadır.
Güven Motor'da elektrikli bisiklet ve motorların akü,beyin,teker,şarz cihazı,sigorta arızası gibi elektrik-elekronik tüm aksamlarının değişimi tamiri yapılıyor, yedek parçaları bulunuyor.
Ayrıca Güven Motor'da ikinci el elektrikli bisiklet satışı, yenileme,montaj ve demontaj işlemleride yapılmaktadır.
Yuki,Kuba,Arora,Asya,Volta,Ersi ve Monero markalarına servis hizmeti de sağlamaktadır.
MOTOLÜX SERVİSİ GÜVEN MOTOR
Güven Motor Kuba, Scooter, Yuki, Arora marka motosiklet servisliğine bir yeninisini daha ekledi.Artık Güven Motor, Motolux marka motosikletlerin de tamirini bakımını yapıyor, yedek parçalarını bulunduruyor.
Güven Motor
Ümit Etçi
Telefon: 0535 285 17 21
Adres: Eski sanayi mahallesi 131. cadde ISPARTA