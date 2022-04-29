ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ TARIM SEZONUNU AÇTI

Isparta İl Özel İdaresi tarım sezonunun açılması ile birlikte köylerde, vatandaşların bahçelerine gitmek için kullandığı yollarda iyileştirme çalışmalarına başladı. 2022 yılını tarıma destek yılı ilan eden İl Özel İdaresi sıcak asfalt çalışmaları başlayana kadar yaklaşık 1 aylık sürede makine parkını köylerdeki tarım yollarını iyileştirmek için seferber etmiş durumda. İl Özel İdaresi bu sürede il genelinde yaklaşık olarak 250 km’lik tarım arazisi yolunun bakım ve onarımını yapmayı planlıyor.Vali Ömer Seymenoğlu Eğirdir ilçesine bağlı Çayköy’de Isparta İl Özel İdaresi ekipleri tarafından tarım arazilerine giden yollarda devam ettirilen çalışmaları yerinde inceledi.Çayköy’de ilk olarak Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’nun da katılımıyla köy kıraathanesinde vatandaşlarla buluşan Vali Seymenoğlu vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.Burada Isparta İl Özel İdaresi’nin köylerde yaptığı rutin yatırımların dışında bu yıl tarım ve hayvancılığı destekleme adına da önemli projeler yürüttüklerini söyleyen Vali Seymenoğlu, “Bu yıl böyle bir karar aldık. Vatandaşlarımıza, ihtiyaca göre tohum desteği fidan desteği, hayvancılık olan yerlerde silajlık mısır tohumu desteği verelim dedik. Tüm bunların yanında meyve işi ile uğraşan çiftçilerimizin de arazi yollarına girelim istedik. Özel İdaremiz planını yaptı, şantiyesini oluşturdu, imkanlar dahilinde bahçe yollarında çalışmaya başladı. Bunu şunun için önemsiyoruz. Şu anda yol boyunca gördüğüm kadarıyla meyve ağaçları çiçeğe durmuş durumda. Yani ürünün kaliteli olabilmesi için, veriminin iyi olabilmesi için tozdan, topraktan kurtarmamız lazım. Bu çalışmayla inşallah bunu yapmış olacağız ve size bir nebze de olsa destek vermiş olacağız” dedi.Ardınan Çayköy’de bulunan tarım arazilerine giden 6 km’lik yolda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Seymenoğlu ilgililerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.İncelemelerin ardından Çayköy Köy Muhtarı Emre Özkan başta Vali Seymenoğlu olmak üzere tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederek yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.