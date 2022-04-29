Orman Bölge Müdürümüz Biyolojik Mücadelenin Kahramanlarıyla İlgili İncelemelerde Bulundu

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Rifat Ataş Sav orman deposunda biyolojik mücadele faaliyetleri kapsamında, çam kese böceği zararlısına karşı yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürümüz Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Sav deposunda bulunan laboratuvarda lcra edilen Calosoma Sycophanta (faydalı böcek) üretim çalışmalarıyla ilgili inceleme yaparak görevli personelden bilgi aldı gerekli hususlarda talimatta bulundu.

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Rifat Ataş biyolojik mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunarak “Orman Zararlıları ile mücadele yöntemlerinden biri olan biyolojik mücadeleyi tabiata ve ekosisteme en uygun yöntem olması nedeniyle çok önemsediklerini, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içinde biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verildiğini, Doğal dengeye olumsuz etkileri nedeniyle kimyasal mücadelenin tercih edilmediğini, 2022 yılında 10.000 adet faydalı böcek üretim programının olduğunu ve şu ana kadar prgram fazlasıyla birlikte 17.000 adet üretim gerçekleştirildiğini” ifade etti.

Bölge Müdürlüğümüzde, Çam kese böceğinin yoğun olarak görüldüğü alanlarda üretimi yapılan Calosoma Sycophanta (faydalı böcek) larvalarının toprağa gömülme çalışmaları hızla devam etmektedir.



Isparta Orman Bölge Müdürlüğü



