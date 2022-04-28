GÜL MASALI DİZİSİ ISPARTA'DA ÇEKİLECEK

ATV'de ekrana gelecek olan 'Gül Masalı' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizi, "Annelerin kaderi, kızlarının çeyizidir" sloganıyla Isparta'da çekilecek.



ATV'de ekrana gelecek olan 'Gül Masalı' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizi, Isparta'da "Annelerin kaderi, kızlarının çeyizidir" sloganıyla çekilecek.



Isparta'da "Annelerin kaderi, kızlarının çeyizidir" sloganıyla çekilecek olan dizinin başrol oyuncuları belli oldu.



Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün yapacağı dizide Erdem Kaynarca ile Gülper Özdemir başrolleri paylaşacak ve "Gonca" ve "Toprak" rollerine hayat verecek.