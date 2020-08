İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 78 -

Karar Tarihi : 27/08/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 27.08.2020 Perşembe günü saat 12.00’de Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Salgının yayılım hızının azaltmak, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak;

1- Düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerine izin verilmesine, kına gecesi, mevlüt yemeği, nişan vb. etkinlere izin verilmemesine,

2- 01/09/2020 tarihi itibariyle Sokak ve Köylerde yapılacak Düğün, Sünnet düğünü ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına, Düğün salonlarında ikram edilecek (pasta, çerez vb) yiyecek içecek servislerinin ambalajlı olarak her kişiye ayrı ayrı olarak yapılmasına,

3- Koronavirüs tedbirlerine uymak kaydıyla, köylerimizde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde en erken 17.00 ile en geç 21.00 saatleri arasında izin verilmesine,

4- 10.06.2020 tarihli ve 2020/54 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 16.00-19.00 saatleri arasında şehiriçi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanmasına,

5- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 18.00’den sonra AVM’lere girmelerinin kısıtlanmasına,

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler ve meslek odaları dahil) yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, ziyaretçi kabul edilmemesine,

7- Tüm işletmeler için İl Hıfsızsıhha Kurulu Kararlarıyla bugüne kadar alınan tedbirlere riayet etmemeleri halinde;

- Birinci ihlalde uyarı,

- İkinci ihlalde idari para cezası,

- Üçüncü ihlalde 1 gün faaliyet durdurma,

- Dördüncü ve daha sonraki her ihlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası faaliyet alanına göre ilgili kurum tarafından uygulanmasına,

8- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar ile Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 27.08.2020