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Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Isparta’da yürütülen çalışmalar ile ilave alınacak tedbirlerin görüşüldüğü “İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı” ile “İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı” Isparta Valisi Seymenoğlu başkanlığında gerçekleşti

Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!
ISPARTA
G.Tarihi: 27.08.2020 16:44
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Isparta Valisi Seymenoğlu rakam vermedi ama vaka sayılarının arttığını söyledi. Böyle devam ettiği sürece sıkıntı yaşabiliriz şeklinde konuştu. Vali Seymenoğlu kaymaklara uyarılarda bulundu...

İlimizdeki Vaka Artışları İl Pandemi Koordinasyon Kurulu’nda Değerlendirildi
Koronavirüs pandemisiyle mücadeledeki yol haritasının belirlendiği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman,  Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe kaymakamları, üniversite, sağlık kuruluşu ve ilgili kamu kurumu temsilcileri katıldı.
İlimizdeki vaka sayılarının pandemi başlangıcındaki ilimiz ortalamalarının üzerinde olduğunu ancak güncel Türkiye ortalamalarının ise altında olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Vali Seymenoğlu, “ Bizim temel hedefimiz en az kişiyle en az hasarla bu süreci atlatabilmek. Isparta olarak aylar önceki vaka sayılarımıza göre şu anda yukarılardayız. Gerek ölümlü vakalarda gerekse pozitif olarak değerlendirdiğimiz vatandaş sayısında yukarılardayız. Ancak diğer illerle mukayese edilirse de çok iyiyiz. Böyle de bir hesaplama var. O yüzden sayıları açıklamıyoruz. Kendi içimizde kötüyüz ama ülke geneliyle mukayese edilirsek iyiyiz. Bu verilerden mücadeleye sıkı sıkıya devam edeceğimiz ilkesinden taviz vermememiz gerektiği sonucunu alıyoruz.” dedi.
Kaymakamlara; ilçelerinde bulunan izolasyon altındaki vatandaşları denetim ekipleri marifetiyle sıkı takip altında tutmaları talimatını veren Vali Seymenoğlu, “Denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlarının tamamından destek alarak bu denetimleri sürdürün. Bunu şu yüzden istiyoruz, Haziran ayından beri dünya genelinde olan yükseliş ülkemizde dolayısıyla da ilimizde de devam ediyor. Şu anda çok şükür sağlık sistemimizde herhangi bir sorun yok ancak ilimizdeki artış bu şekilde devam ederse sorun yaşayabiliriz. Yatak doluluk oranlarını gün gün takip ediyorum ve hep yukarı doğru bir artış söz konusu. Dolayısıyla bunu baskılamamız gerekiyor. Özellikle filyasyon çalışmalarına akabinde bunların izolasyon denetimlerine ağırlık vermek zorundayız. Bu izoleyi sağlamamız, vatandaşları evden dışarı çıkarmamamız lazım. Bu kurallara ısrarla uymayanlara da hiç çekinmeden adli ve idari işlemleri uygulayacağız. Örneğin izolasyona alınmış bir vatandaşımız ısrarla dışarı çıkıyorsa o kişiyi bireysel olarak karantinaya alın. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bunu yaptığınızda o kişi adımını dahi dışarı atamaz. Onu da yapamıyorsanız o kişiyi devletin başka biriminde misafir etme imkanız da var. Nasıl ilk günlerde yurtlarda zorunlu ikamete tabi tuttuysak bunu yeniden yapabilirsiniz, bundan çekinmeyin. ”dedi. 
Konuşmasının ardından toplantıya katılanlardan söz isteyenleri tek tek dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen talep ve önerileri İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında değerlendirmek üzere not aldı. Pandemi Kurulu toplantısının ardından Vali Seymenoğlu başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla gün içerisinde paylaşılacak.

ISPARTA VALİLİĞİ
 




























 
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