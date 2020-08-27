Yerli ve Milli Üretime SDÜ Desteği

Diş Modellerinin Tasarımı Sadece SDÜ’ye Ait

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretime katkı sağlayacak bir çalışma geliştirildi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Eroğlu’nun iki yıl süren yoğun çalışması sonucunda ortaya çıkan “14 adet diş modeli”, Türk Patent Marka Kurumu tarafından tescillendi.“Tasarım Tescil Belgesi” ni almaya hak kazanan ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin eğitim sürecinde kullanacakları diş modellerinin tasarımı sadece Üniversitemize ait. Çalışma hakkında bilgi veren Doç. Eroğlu, “Geliştirmiş olduğumuz modeller, hem üniversitemiz hem ülkemiz açısından çok değerli. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin eğitim sürecinde kullanılan diş modelleri, daha önceden yurtdışından temin ediliyordu. Biz geliştirdiğimiz bu 14 adet diş modeli ile öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırmayı ve maliyeti azaltarak yerli ve milli üretime katkı sağlamayı amaçladık. Bundan sonraki süreçte Üniversitemiz Patent Ofisi ve Teknoloji Transfer Ofisimizin ortak çalışmalarıyla ürünün ticarileşmesi ve lisanslama adına yapılan çalışmalar hız kazanacak.” dedi.