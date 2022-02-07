112 Acil Yardım Ekipleriyle Birlikte İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Piknik Tüpü Dağıtımı YapıldıIsparta Orman Bölge Müdürlüğümüz görev alanında bulunan merkez ilçe, ilçe ve köylerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyete uğrayan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Isparta Valiliğimiz koordinatörlüğünde 112 ekipleriyle birlikte hizmet vasıtalarımız ve personelimizle piknik tüpü dağıtımı yapıldı.Yoğun kar yağışı ve iklim şartlarının soğuk geçmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Isparta Valiliğimiz koordinatörlüğünde 112 ekipleriyle birlikte piknik tüpleri Hizmet vasıtalarımız ve personelimiz tarafından Muhtarlıklarımıza teslim edildi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü