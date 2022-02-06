İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2022 - 7 -

Karar Tarihi : 06.02.2022

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 06.02.2022 Pazar günü saat 16.00’da Vali Vekili Osman KAYMAK başkanlığında toplandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 05.02.2022 tarih ve 2022/6 sayılı Kararı ile; İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile kreşlerde yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Bu nedenle;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan 0-6 yaş çocuğu olan bayan personellerin 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile idari izinli sayılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 06.02.2022

