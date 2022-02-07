VALİ SEYMENOĞLU'NUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.Karantinaya giren Vali Seymenoğlu'nun sağlık durumunuşu an iyi olduğu öğrenildi.
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