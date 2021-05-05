uygulamasıyla birlikte alan denetimlerine ve kontrollerine ağırlık veren Vali Ömer Seymenoğlu Havalimanı kavşağındaki Jandarma kontrol noktasında yapılan çalışmalara katıldı.İlimizin önemli geçiş güzergahlarından biri olan bölgede seyahat eden vatandaşların belgelerini kontrol eden Vali Seymenoğlu sürücülerden salgın tedbirlerine riayet etmelerini istedi. Vali Seymenoğlu içinde bulunduğumuz trafik haftası nedeniyle sürücülere hatırlatmalarda da bulunarak trafik kurallarına uymalarını isteyerek salgınla mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.Vali Seymenoğlu ayrıca noktada görev yapan Jandarma personeline de başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.