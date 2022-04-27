ISPARTA07-17.03.2022 tarihleri arasında farklı zamanlarda İlimiz Merkez Işıkkent Mahallesinde bir ikamette meydana gelen ve yaklaşık 500.000 (beşyüzbin) TL değerinde hırsızlık olayı ile ilgili olarak, kamera görüntülerinden yapılan araştırmalar neticesinde olayın faili olarak 3 şüpheli şahıs tespit edilmiş, olayın şüphelilerinden ikisi Ö.N ve H.Ş, olay tarihinden kısa süre sonra yakalanmış ve işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir.Olayın diğer 3. şüphelisi firari olarak aranan A.K isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 23.04.2022 günü Isparta Merkez de yakalanmış, şüphelinin işlemleri tamamlandıktan sonra 24.04.2022 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.