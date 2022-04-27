AYANOĞLU HALICILIK SEZONA KAMPANYA İLE GİRDİ

Ayanoğlu Halıcılık Isparta mağaza yetkilisi Yakup Karaca, başlattıkları kampanya hakkında Isparta Haber Muhabiri'ne yaptığı açıklamada:

''Ayanoğlu Halıcılık, fiyat, kalite ve çeşitle, müşteri memnuniyeti hedefli geçen 60 yıl...

Bizleri nu günlere taşıyan değerli müşterilerimize minnettarız...

Ayanoğlu Halıcılık, Bajariye, Karmen ve Samur halıları Akdeniz toptan satıcısı...

Ayanoğlu Halıcılık, fabrikadan tüketiciye aracısız satış mağazaları...

Kampanyamız hakkında detaylı bilgi vermek ve 2022 yılı özel halı tasarımlarının tanıtımı için sizleri mağazamıza bekliyoruz.

Düğüncüler, yeni evlerine geçecekler, özel avantajlarımızı öğrenmeden halınızı almayın... ÜZÜLEBİLİRSİNİZ!



Fiyat, çeşit ve kalitede en uygun adres AYANOĞLU HALI'' Dedi.

Adresler:

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