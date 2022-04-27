Maddi ve manevi pek çok hikmet ve bereketi bünyesinde barındıran, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, son günlerine yaklaşırken Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır.“Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerimin indirilmeye başlandığı gecedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için büyük bir fırsattır.Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı ve tövbelerin kabul edildiği bu müstesna geceyi, Yüce Allah’ın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, kBu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam âleminin Kadir gecesini tebrik eder, bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzurun artırmasını temenni eder, barış ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’na erişmek dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım.