ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta ili Gönen ilkesi Koçtepe ve Baladız Köylerinde 15 Eylül 2021 tarihinde vatandaşlara ait tarlalarda bahçe sulamasında kullanılan (3) adet su sayacı ile bir motosikletin çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen A.A., N.E. ve A.A. isimli şüpheliler, 27 Eylül 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Uöncn İlçe J.K.hğı Asayiş timleri tarafından koordiııeli olarak yapılan çalışmalar ve ısrarlı takip sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen A.A. ve N.E. isimli şüpheliler Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılmış, A.A. isimli şüpheli ise tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.



Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





