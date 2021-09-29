Şehrimizin güvenliğinin sağlanması, huzur ve sükununun devam ettirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Isparta Merkez Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı duyumu alınması üzerine yapılan kontrolde;İskambil kağıtları ve kumar parası olan 850 (sekiz yüz elli) TL muhafaza altına alınmış,Para karşılığı “yanık” tabir edilen oyunu oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında TOPLAM 5.344 (beş bin üç yüz kırk dört) TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerininumaralıvetabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarakKamuoyuna saygıyla duyurulur.