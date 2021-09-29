ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Şehrimizin güvenliğinin sağlanması, huzur ve sükununun devam ettirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Isparta Merkez Kutlubey Mahallesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı duyumu alınması üzerine yapılan kontrolde;
İskambil kağıtları ve kumar parası olan 850 (sekiz yüz elli) TL muhafaza altına alınmış,
Para karşılığı “yanık” tabir edilen oyunu oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında TOPLAM 5.344 (beş bin üç yüz kırk dört) TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.
Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.