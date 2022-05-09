Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Hıdırellez Şenliğinde çocuklar eğitsel ve sportif oyunlarla birbirleriyle yarışırken, oyun alanlarında gönüllerince eğlendiler.Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında ‘Okulumuzda Şenlik Var’ sloganıyla okullarda öğrencilerle buluşmuş, eğitsel oyunlar, sportif yarışmalar, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları ve etkinliklerle çocukların eğlenceli dakikalar geçirmelerini sağlamıştı. Belediyenin çocuklara yönelik aktiviteleri devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gökkubbe Fuar Alanında çocuklara yönelik Hıdırellez Şenliği düzenlendi. Şenliğe şehir merkezindeki okullardan binlerce öğrenci katıldı. Şenlikte öğrenciler kurulan stantlarda eğitsel oyunlar oynarken, becerilerini geliştirecek aktivitelerde bulundu. Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan parkurlarda kıyasıya yarışan çocuklar, balon parkta da eğlenceli dakikalar yaşadılar.Hıdırellez Şenliği, gün boyunca farklı okulların katılımlarıyla devam etti.Hıdırellez Şenliğine katılan çocuklar, aktiviteleri çok beğendiklerini söyledi. Çocuklar, “Çok eğlenceli dakikalar geçirdik. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e Hıdırellez Şenliğinden dolayı teşekkür ederiz” dediler.