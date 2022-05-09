ISPARTA'DA HASTA 6. KATTAN ATLADI

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde tedavi gören A.O. hastanenin 6. katından aşağı atladı.

Ağır yaralanan A.O. tedavi altına alındı.

Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören A.O, 6. katta kaldığı odanın penceresinden aşağı atladı. Ağır yaralanan A.O. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı. Detaylar birazdan...haber sitemizde...www.ispartahaber.com.tr



REKTÖRLÜKTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ



SDÜ Rektörlüğünden yapılan ilk açıklamada ise; "Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi 6. kattaki Medikal Onkoloji Servisinde 9 Mayıs 2022 tarihi saat 14.00 sularında elim bir olay yaşanmıştır. Karaciğer ve özellikle kemikte adenokarsinom metastazı teşhisi ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmekte olan bir hastanın, refakatçisinin oda dışında bulunduğu sırada, oda penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunduğu mevcut bilgiler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili adli inceleme, ilgili merciler tarafından başlatılmıştır. Hastanın genel durumunda hayati risk mevcut olup tedavi süreçleri hassasiyetle hastanemiz tarafından takip edilmektedir. Hastamıza acil şifalar diliyoruz" denildi.