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ISPARTA'DA GENÇLİK HAFTASI VOLEYBOL TURNUVASI
ISPARTA'DA GENÇLİK HAFTASI VOLEYBOL TURNUVASI
ISPARTA
Tarih:
09.05.2022 14:32
G.Tarihi:
09.05.2022 14:34
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GENÇLİK HAFTASI VOLEYBOL TURNUVASI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri kapsamında düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Haftası Liselerarası Kız Voleybol Turnuvası" 6 Mart Spor Salonunda başladı.
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