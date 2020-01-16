ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ADINA HERŞEY SÜPÜRGE DÜNYASINDA

Isparta'da Süpürge Dünyasında her marka ve modelde elektrikli süpürgelerinizin aksesuar,yedek parçaları ve torbaları bulunuyor.

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TEKNİK SERVİS VE SATIŞ

Ayrıca uygun fiyatlı yeni elektrikli süpürge ve ikinci el süpürge satışı yapan Süpürge Dünyasında yine bozulan süpürgelerinizin de tamiri ve bakımı büyük bir titizlikle yapılmaktadır.

SÜPÜRGE DÜNYASI'NDAN ŞOK KAMPANYA

Isparta'da süpürge dünyasında elektrikli el süpürgelerinde kısa bir süreliğine kampanya başladı. Başka yerde fiyatı daha yüksek olan Fantom marka el süpürgesi, süpürge dünyasında sadece 124.99 TL'ye satılıyor. Ace Edin! kampanya stoklarla sınırlıdır.

Adres:

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

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