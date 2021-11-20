Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda. Şarkikaraağaç ilçesi Beyköy köyünde izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgiler elde edilmiştir.19 Kasım 2021 tarihinde Şarkikaraağaç ilçe J.K.lığı sorumluluk alanında. S.A. (52) ve M.İ. (52) isimli şahıslar kazı yaptığı esnada suçüstü yakalanmış olup, icra edilen operasyon neticesinde: (1) adet dedektör, muhtelif kazı malzemeleri, (51) adet tarihi obje, (28) adet sikke, (2) adet yüzük, (1) adet mühür, (1) adet heykelcik, (1) adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve (23) adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, olay ile ilgili yakalanan (2) şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.İsparta tl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.