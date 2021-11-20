Isparta Merkezde özellikle sosyal medya üzerinden telefon ve fotoğraf paylaşarak, muhataplarına cinsel ilişki teklifinde bulunan kadın/erkek şahıslara yönelik olarak yapılan tespitler doğrultusunda TOPLAM (25) kişiye (TCK 226) madde uyarınca ADLİ İŞLEM uygulanmıştır.Vatandaşlarımızın duyarlılığı, intikal eden ihbar ve şikâyetler doğrultusunda özellikle fuhuş, uyuşturucu ve kumar konularıyla ilgili çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir.Şehrimizin maddi/manevi hukukunun korunması ve şehrimizin huzurunu devam ettirme yolunda duyarlılıklarıyla her daim yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimizin, her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.