T.C. ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Hayvan Pazarlarında Kurban Bayramı Denetimleri Devam Ediyor

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Isparta Merkez ve İlçelerde bulunan hayvan pazarlarında ve kurban kesim yerlerinde denetimler arttırıldı.Isparta Merkez canlı hayvan pazarı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün oluşturduğu komisyon tarafından denetlenerek, pazarda bulunan vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kurbanınızı Güvenle Alın" konulu bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.Kulak küpesi ve pasaportu olmayan hayvanlar, hayvan pazarlarına alınmamaktadır. Ayrıca il dışından pazara gelen hayvanlar için mutlaka veteriner sağlık raporu bulunması gerekmektedir.Üreticilerin mağdur olmamaları adına İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gerekli izinlerini mutlaka almaları ve pasaportları ile birlikte diğer belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan nakli yapan araçlarda da yol denetimleri yapılarak; canlı hayvan taşıma belgesi olmayan, küpesiz ve pasaportsuz, hayvan taşıyan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanmaktadır.Kurban alacak vatandaşlar kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaşını mobil marketlerden cep telefonuna indirilebilen "TÜRKVET" mobil uygulaması ile küpe numarası girerek sorgulayıp hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecektir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü