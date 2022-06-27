Isparta İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışma ve takip neticesinde; 24 Haziran 2022 tarihinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak.” suçundan hakkında (10) yıl (5) ay (15) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.T isimli şahıs yapılan takip neticesinde; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.