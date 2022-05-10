Hayırseverlerimizin yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Devlet vatandaş iş birliğinin en güzel örneklerinden olan ve inşaat çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve Anaokulunda incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu inşaatları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.İncelemelerine Modernevler Mahallesi’nde hayırsever Halit Altan Doğan tarafından yaptırılan 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi’nden başlayan Vali Seymenoğlu beraberinde hayırsever Doğan ve Mahalle Muhtarı Ebru Özbayrakçı ile inşaat alanında incelemede bulunarak hayırsever Doğan’a sergilediği örnek davranış dolayısıyla yeniden teşekkür etti.Ardından Muzaffer Türkeş Mahallesi’nde hayırsever iş insanı Emin Gülmez tarafından yaptırılan 4 derslikli anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu devam eden çalışmaları yerinde denetledi.