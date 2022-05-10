BAŞKAN 12. ADAMI GÖREVE ÇAĞIRDI

Ispartaspor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan Perşembe günü oynanacak olan 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk Maçı için taraftarı göreve çağırdı.TFF 2. Lig’de play-offlara kalan takımımız Ispartaspor’un 12 Mayıs Perşembe günü oynayacağı ilk maça taraftar desteğine büyük ihtiyaç duyulacağını belirten başkan Yazgan “ perşembe günü seyirci rekoru kırılmasını beklediklerini iletti.Yeşil Pembeli kulüpte başkan Atakan YAZGAN, Play-off ilk müsabakasına taraftarları Göreve davet etti. Play off maçlarına galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen YAZGAN, “Perşembe günü Play-Off ilk maçında kendi sahamızda Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor’u ağırlayacağız. Bu maçta taraftar desteğine ihtiyacımız var. Play Off maçlarına galibiyetle başlamayı hedefliyoruz. Genç ve dinamik bir takımız. Perşembe günü oynanacak olan maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. İyi bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Ispartayı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığım teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyorum. Perşembe günü tüm Isparta halkını 12. Adam görevi için maça davet ediyorum dedi.