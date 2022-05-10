Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası” Isparta Belediyesi organizasyonunda gerçekleşen yürüyüşle başladı. Belediye önünden Valilik önüne kadar mehteran takımı eşliğindeki süren yürüyüşe Isparta’da faaliyet gösteren özel eğitim kurumları, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı.Isparta Valiliği önünde korteji Vali Ömer Seymenoğlu karşılayarak tören alanına geçildi. Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından özel eğitim alan öğrencilerin hazırladığı bir birinden güzel gösteriler sergilendi.Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği üyesi özel eğitim alan gençlerden oluşan mehteran ekibinin konseriyle başlayan gösterilerde Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri dans gösterisi sunarken Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri de gemi temalı gösterilerini sundular. Gösteriler alanda bulunanlardan büyük alkış aldı.Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu “Bu, Isparta’da göreve başladığım ilk günden beri katılmaktan onur ve mutluluk duyduğum en güzel etkinlikti. Etkinlikte katılımcı olarak bulunduk programın hazırlanmasında en büyük emek sahibi Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz kardeşimizdir. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ayrıca bize bir birinden güzel gösteriler sunan tüm öğrenci ve öğretmenlere de çok teşekkür ediyorum. Zaten onlarla hep beraberiz bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz” dedi.Programın sonunda şenliğe katılan tüm grupları tek tek dolaşan Vali Seymenoğlu vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi, etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.