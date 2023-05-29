Son Dakika: Isparta'da Köpek ve Kedi Hırsızlığına Son Verildi

İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Ekibinden Müjdeli Haber: Can Dostlar Sahiplerine Kavuştu

Son Dakika: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, HAYDİ Ekibi Sayesinde Köpek ve Kedi Hırsızlığı Olaylarında Bağlı Hayvanların Bulunarak Sahiplerine Teslim EdildiIsparta İl Emniyet Müdürlüğü, merkezinde meydana gelen köpek ve kedi hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak HAYDİ (Hayvan Dostları İçin) ekiplerinin başarılı çalışmalarını duyurdu. 20 Mayıs 2023 tarihinde ConeCorse ırkı köpek hırsızlığı, 21 Mayıs 2023 tarihinde ise Papillon cinsi köpek ve Scottish cinsi kedi hırsızlığı olayları gerçekleşmişti.Yapılan açıklamaya göre, HAYDİ ekipleri kayıtlı hayvanların bulunmasını sağlayan PETVET sistemine başvurarak, kayıtlı olan bu canlıları tespit etti ve sahiplerine teslim etti. İlgili şüpheli şahıslar hakkında ise yasal işlemler yapıldı.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında, HAYDİ ekiplerinin köpek ve kedi hırsızlığı olaylarında başarılı çalışmalar gerçekleştirdiği vurgulandı. Kayıtlı hayvanlara ulaşılmasında PETVET sisteminin etkili olduğu ve sahiplerine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.Kamuoyuna duyurulur.