Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi! Türkiye Seçim Sonuçları Açıklandı

Tarihi Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a Zafer!

Son Dakika: Türkiye Genelinde Yapılan Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan Tekrar Cumhurbaşkanı Seçildi! İşte Ayrıntılar...

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi. Türk halkının yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Seçim sonuçlarına göre açılan sandıkların yüzde 75,42'sine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,59 olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada tüm verilerin anlık olarak siyasi partilerle paylaşıldığını ifade etti.

Seçim süreci boyunca yurt içinde açılan sandıkların oranı yüzde 76,41, yurt dışında ise yüzde 42,01 olarak kaydedildi. Yurt içi ve yurt dışı toplamda açılan sandık oranı ise yüzde 75,42 olarak gerçekleşti.



Yayın yasağı, YSK Başkanı Ahmet Yener tarafından saat 18.15 itibariyle kaldırıldı ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu tarihi seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak göreve devam edecek. Türk halkının verdiği destekle birlikte ülkenin geleceğine yön verecek olan Erdoğan'ın seçilmesi, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin seçim sürecinde gösterdiği demokratik katılım, ülkenin güçlü demokrasisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Seçimlerin ülkemize barış, refah ve istikrar getirmesini diliyoruz.



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