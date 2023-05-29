İl Müdürlüğü, Türkiye Genelinde İlk Kez Düzenlenen "Mahalle Ligi" ile Sporu Tabana Yayıyor

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tarafından Organize Edilen "Mahalle Ligi"nde Binlerce Genç Aktif Spora Katıldı

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mahalle Ligi" projesi kapsamında, Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Spor Toto Teşkilatı'nın da desteklediği projede, Badminton, Basketbol ve Voleybol branşlarında turnuvalar düzenlendi.İlimizde gerçekleştirilen "Mahalle Ligi" spor etkinliklerine 387 kişi katıldı. Zafer ve Çünür Mahallelerinde yapılan etkinlikler, gençlerin aktif spora katılımını teşvik etmeyi hedefliyor.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, projenin amacının tüm bireyleri aktif spora yönlendirmek olduğunu belirtti. Danayiyen, düzenlenen Mahalle Ligi faaliyetlerine yoğun katılımın olduğunu ve bu çalışmanın gençleri spora yönlendirme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, projenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarına, mahalle muhtarlarına ve gençlere teşekkür etti."Mahalle Ligi" etkinlikleri, Isparta'da sporun tabana yayılmasını ve gençlerin sağlıklı yaşam için sporu tercih etmelerini desteklemeyi amaçlıyor. Katılımcıların enerjisi ve heyecanıyla dolu olan etkinlikler, gençler arasında dayanışmayı ve sporun önemini vurguluyor.