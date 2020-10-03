Bakanlığımız tarafından taze meyve ve sebzelerde zirai ilaç kalıntısının önlenmesi, tüketicilere güvenilir gıda sağlanması, doğal dengenin korunması, bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanan “Hasat Öncesi #Pestisit Denetim Talimatı” çerçevesinde pestisit analizleri için Kiraz, Kayısı, Elma, Ayva, Mantar, Domates, Üzüm ve Şeftali’den numuneler alınmaya devam etmektedir.Bu uygulamalarla birlikte, insan sağlığı ve çevreye duyarlı üretici sayımızda her geçen gün artış sağlanmakta ve üreticilerimizde #tarım ilacı kullanımına karşı bilinç oluşmaktadır.İlimizde bu uygulamalar her yıl program dâhilinde yürütülmekte ve üreticilerimize bilinçli üretim konusunda Müdürlüğümüzce eğitim çalışmaları yapılmaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü