HARMANÖREN’Lİ GENÇ KAYAKÇILARIN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

BAKA KANALI İLE TEMİN EDİLEN EKİPMANLAR TESLİM EDİLDİ

350 nüfuslu Atabey ilçesine bağlı Harmanören köyünde 5 yıl önce kurulan Harmanören Spor Kulübü bünyesindeki 31 sporcunun hayalleri gerçek oldu.2019 yılında Davraz Kayak Merkezinde Vali Ömer Seymenoğlu ile karşılaşan sporcular, profesyonel ekipmanları olamadığı için ulusal ve uluslararası kayak müsabakalarına katılamadıklarını aktarmışlardı.Ardından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulan ve kabul edilen bir proje ile kulüp bünyesine 290 bin lira değerinde kayak, güreş ve halter ekipmanı alınarak teslim edildi.Kulüp bünyesine alınan kayak malzemeleri takım olarak her öğrenciye tek tek dağıtıldı.Sevinçleri ve mutlulukları yüzlerine yansıyan genç sporcular hiç vakit kaybetmeden kayak ekipmanlarını giyerek sezona hazır oldukları mesajını verdiler.Harmanören Spor Kulübü başkanı Ömer Tetik yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, alınan ekipmanlar ile kulüp olarak bir hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. Tetik; Vali Ömer Seymenoğlu’nun destekleri ile müracaat ettikleri BAKA projesinin kabul edildiğini söyleyerek, gelecek 10 yıl için malzeme temimi yaptıklarını söyledi. Kulübü başkanı Tetik, bundan böyle Harmanören köyü olarak ulusal ve uluslararası yarışlar ile olimpiyatlar için ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştireceklerini kaydetti. Harmanören Spor Kulübü Başkanı Ömer Tetik projede başından buyana kendilerine destek veren Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekilleri ve BAKA yetkilerine teşekkür etti.Harmanören Köyü Spor Kulübü bünyesindeki sporcular ise hedeflerinin ulusal ve uluslararası yarışlara katılarak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek kendilerini her fırsatta destekleyen Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer yetkilere teşekkür ettiler.